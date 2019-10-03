Bitcoin опустился ниже 8000 долларов

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 7 октября, снижаются в цене на фоне отказа компании PayPal от сотрудничества с Libra.

Об этом сообщают аналитики FOREX CLUB.

Курс Bitcoin по состоянию на 8.00 за сутки, по данным Libertex, подешевел на 3,08% – до 7863 долларов, при капитализации 142,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени потерял 2,48% – до 171,6 доллара, с капитализацией 18,7 млрд долларов. Litecoin понизился на 3,03% – до 54,5 доллара, при капитализации 3,5 млрд долларов. В то же время XRP за сутки вырос в цене более чем на 4% – до 0,2651 доллара, с капитализацией 11,4 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 213,9 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков рынок в ближайшее время продолжит снижаться на новостном негативе: