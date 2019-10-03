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Глобус Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки к депозитам

Глобус Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки к депозитам

Глобус Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки к депозитам “Классический” и “Накопительный”.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес – 9 мес (183-303дн.) – 16,50 , + 1,00 годовых от вклада,
  • 10 мес. – 12 мес. (от 304 – 365 дн.) – до 16,75%, + 0,5% годовых от вклада,
  • от 12 мес. (от 366 дн.) – до 17,00%, + 0,5% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 30 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.
  • В программе принимают участие депозитные вклады “Классический” и “Накопительный” в национальной валюте.
  • Указаны максимальные ставки с учетом программы лояльности от банка:
    - программа лояльности «Бонус» + 0,5% к базовой ставке на сумму депозита от 100 000 грн. и на срок привлечения от 184 дней.
    - программа лояльности «Бонус +» для клиентов — пенсионеров + 0,5% к базовой ставке депозита в национальной валюте (без ограничения суммы и срока привлечения депозита).
  • Максимальная сумма вклада: не ограничено.
  • Выплата процентов: ежемесячно (депозит “Классический”) или в конце срока с капитализацией процентов (депозит “Накопительный”).
  • Без возможности досрочного расторжения.
  • Оформляются через отделения Глобус Банка.

В программе не участвуют депозиты:

  • Менее 30000 гривен.
  • Срок менее 6 месяцев.
  • Клиентов, у которых есть действующие вклады или были вклады в течение 90 дней до подачи заявки.
  • При указании недостоверных данных.

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По материалам Finance.UA
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