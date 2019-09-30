0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Сколько пассажиров все еще пользуются жетонами

Сколько пассажиров все еще пользуются жетонами

В Киеве 17% пассажиров Метрополитена пользуются жетонами.

Об этом сообщила начальник информационного центра КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.

Читайте также: Сколько и на чем зарабатывает столичный метрополитен

“Мы имеем сейчас переходный период на Е-билет, отказываемся от жетонов. И количество турникетов на жетоны сокращается, и скоро их не будет вообще. Мы еще имеем около 17% пассажиров, которые пользуются жетонами. Соответственно — создаются очереди. Пассажиры, не смотря на то, что технологии ушли вперед, ждут последнего дня пользования жетоном, и будут с жетоном до последнего дня”, — сказала Наталия Макогон.

В столичном метрополитене также призвали не ждать последнего дня, а переходить к более современным средствам оплаты.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.