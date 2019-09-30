Сколько пассажиров все еще пользуются жетонами

В Киеве 17% пассажиров Метрополитена пользуются жетонами.

Об этом сообщила начальник информационного центра КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.

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“Мы имеем сейчас переходный период на Е-билет, отказываемся от жетонов. И количество турникетов на жетоны сокращается, и скоро их не будет вообще. Мы еще имеем около 17% пассажиров, которые пользуются жетонами. Соответственно — создаются очереди. Пассажиры, не смотря на то, что технологии ушли вперед, ждут последнего дня пользования жетоном, и будут с жетоном до последнего дня”, — сказала Наталия Макогон.

В столичном метрополитене также призвали не ждать последнего дня, а переходить к более современным средствам оплаты.