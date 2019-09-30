Денежные переводы заробитчан выросли на 11,7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины отметило, что в период с января по август 2019 года объемы денежных переводов трудовых мигрантов увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствует отчет Минэкономики по торговле за указанный период.

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Ведомство, ссылаясь на Нацбанк, указывает, что Украина получила 120,9 миллиарда гривен (или 4,83 миллиарда долларов) денежных переводов из-за рубежа.

В то же время, НБУ указывает об объеме переводов заробитчанами в первой половине 2019 годв в размере более 5,5 миллиарда долларов.