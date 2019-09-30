ЕС предоставил Украине 12 млн евро на реформу госуправления

ЕС перевел более 12 млн евро в Государственный бюджет Украины. Этот транш предоставлен Украине за достижения в реализации мероприятий реформы государственного управления.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

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“Реформа государственного управления – одна из ключевых реформ, проводимых Украиной. Совершенствование правительственных процедур и стратегическое планирование является необходимым шагом для модернизации государственной службы и повышения эффективности и прозрачности правительственных услуг, а также их способности реагировать на требования граждан”, – отметил Глава Представительства Европейского Союза в Украине Посол Матти Маасикас.

Текущий перевод – очередной после двух совершенных ранее на общую сумму 25 млн евро. Остальные два запланированных транша в размере 20 млн евро на 2020 и 2021 год, соответственно, будут произведены в случае, если Правительство и в дальнейшем будет демонстрировать серьезную настроенность на реализацию Стратегии реформирования государственной службы.

Вся программа рассчитана на 5 лет, ее общий бюджет – 90 млн евро.