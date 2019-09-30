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Украина и Беларусь увеличат объемы торговли на $500 млн

Украина и Беларусь увеличат объемы торговли на $500 млн

На заседании Украинско-Белорусского совета делового сотрудничества были подписаны контракты на более чем полмиллиарда долларов США.

Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины (ТПП).

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«Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и возобновили объемы товарооборота. В планах на этот год – цифра не менее 8 млрд долл. США. Уверен, что и сегодняшнее заседание Совета станет существенным шагом вперед в расширении объемов взаимной торговли и номенклатуры нашего экспорта», – сказал Геннадий Чижиков, президент ТПП Украины.

По материалам Finance.UA
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