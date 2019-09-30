Дубилет: документообмен между ВР и Кабмином до конца года будет электронным

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До конца этого года планируется перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму ввиду неэффективности бумажных документов.
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.
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“Планирую до конца этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского”, – написал он.
Также Дубилет отметил, что вчера кто-то пытался подделать депутатское обращение.
“Как раз вчера произошла интересная история, которая иллюстрирует, что бумага – это не только неэффективно, неэкологично и пр. Это еще и опасно. Итак, приходит к нам в Кабмин на имя премьера депутатское обращение. Тему не буду называть, но это и не важно. Кабминовская служба уже хотела привычным движением переслать его дальше, но вдруг обратила внимание, что в письме перепутаны имя и отчество. Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и отправить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не отправляли никаких обращений! Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться”, – добавил он.
По его словам, это намерение будет обсуждаться с депутатами, но предварительно он видит следующий план:
“Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан – вот где огромный потенциал для экономии и эффективности”, – отметил он.
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