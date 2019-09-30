Дубилет: документообмен между ВР и Кабмином до конца года будет электронным

До конца этого года планируется перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму ввиду неэффективности бумажных документов.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

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“Планирую до конца этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского”, – написал он.

Также Дубилет отметил, что вчера кто-то пытался подделать депутатское обращение.

“Как раз вчера произошла интересная история, которая иллюстрирует, что бумага – это не только неэффективно, неэкологично и пр. Это еще и опасно. Итак, приходит к нам в Кабмин на имя премьера депутатское обращение. Тему не буду называть, но это и не важно. Кабминовская служба уже хотела привычным движением переслать его дальше, но вдруг обратила внимание, что в письме перепутаны имя и отчество. Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и отправить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не отправляли никаких обращений! Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться”, – добавил он.

По его словам, это намерение будет обсуждаться с депутатами, но предварительно он видит следующий план:

Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. “Скорее всего с ЭЦП , но это еще отдельно изучим”, – отметил министр.

, но это еще отдельно изучим”, – отметил министр. Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности.

Следует наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений. “Я здесь новый, но, по моим наблюдениям, вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД ”, – отметил Дубилет.

“Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан – вот где огромный потенциал для экономии и эффективности”, – отметил он.