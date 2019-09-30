Бюджет-2020: Маркарова озвучила объем финансирования дорог и обороны

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Проект Государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рекордное финансирование дорог и оборонного сектора.
Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Так, министр согласилась, что на дороги в 2020 году в Госбюджете предусмотрено рекордное финансирование.
“Это правда, 74 миллиарда (грн). Эта цифра может быть больше, так как в следующем году в дорожный фонд идет 100% акцизов. Поэтому реформа таможни, лучший контроль за продажей подакцизных товаров увеличивает эту сумму еще больше. Но 74 – это то, что мы видим уже по нашим цифрам”, – сказала Маркарова.
“Оборонные расходы остаются на 5,4% (ВВП), но это увеличенная сумма – 245 млрд грн”, – добавила она.
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