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В продаже появится бюджетный дизайнерский лифтбек с намеком на VW

В продаже появится бюджетный дизайнерский лифтбек с намеком на VW

В Китае начались продажи нового лифтбека Jiayue A5, который является плодом сотрудничества китайской корпорации JAC и немецкого концерна Volkswagen.

Jiayue A5 – на данный момент это самая красивая модель от JAC Motors. Над её дизайном работали глава JAC Italian Design Center Даниэль Гальоне (он раньше был дизайнером Alfa Romeo), Джанфранко Консилио (он отвечал раньше за дизайн интерьеров автомобилей Maserati), а также Маурицио Поли, ранее работавший в дизайнерской компании Giugiaro and Stola.

Длина A5 составляет 4772 мм, ширина — 1820 мм, высота – 1492 мм, а колесная база – 1760 мм. В салоне в базе есть 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, управление голосом. Топовые комплектации предлагают более обширный список оборудования.

По материалам autonews.ua
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