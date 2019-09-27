Энергоатом подал иск на 19 млрд грн против ликвидированного энергорынка

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Государственный оператор атомных электростанций Украины, компания Энергоатом, подала в суд иск на общую сумму 19 миллиардов гривен против государственного предприятия Энергорынок, которое ликвидировали после введения нового рынка электроэнергии.
Соответствующий судебный спор начал рассматривать Хозяйственный суд Киева.
Отмечается, что в своем иске Энергоатом хочет получить компенсацию задолженности Энергорынка. В частности, компания хочет, чтобы ликвидированное предприятие оплатило ей 9,8 миллиарда гривен долга за проданную электроэнергию. Еще 9,2 миллиарда гривен Энергоатом хочет получить в качестве возмещения инфляционных потерь.
Отметим, что до введения новой модели рынка электроэнергии Энергорынок выполнял функции единственного покупателя электроэнергии. Так, компания выкупала все электричество, которое производят электростанции, и перепродавала его поставщикам. При этом стоимость электричества, которую Энергорынок выплачивал электростанциям, устанавливалась государственным регулятором.
После введения нового рынка электроэнергии в июле 2019 года компанию Энергорынок ликвидировали.
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