ТОП-3 ошибок при проведении тендеров по климатизации недвижимости

Климатическая система (а сегодня она включает отопление, кондиционирование и вентиляцию воздуха, а также горячее водоснабжение) является важнейшей составляющей стабильной работы любого коммерческого объекта. ТРЦ, офисный центр, ресторан, магазин или склад – от качественной работы климатической системы зависит комфорт посетителей, сотрудников и жизнедеятельность объекта, в целом. Эксперты назвали ТОП-3 ошибок при проведении тендеров в сфере климатизации недвижимости.

Поскольку вложения в климатическую систему занимают существенное место в бюджете, в ходе проведения тендеров на оснащение коммерческих объектов, стоимость предложения является одним из ключевых факторов. Но ориентация только на цифры, без учета всех особенностей и выгод предложенного технического решения, является ошибкой. В результате такого подхода заказчик обычно получает менее качественную технику, а значит – возникают большие риски нестабильной работы и высокие эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание оборудования в будущем. Кроме того, эффективность работы дешевой системы будет невысокой.

«Климатическая система – это оборудование, которое приобретается не на один год, и от работы которого зависит нормальное функционирование объекта. Поэтому при его выборе обязательно надо оценивать надежность и долговечность оборудования, а также его эффективность», – говорит Владимир Степура, директор компании «Ликонд» , официального дистрибьютора Daikin в Украине.

Вторая ошибка организаторов тендеров – это оценка «набора техники», а не решения в целом. Ведь продуманное решение – это не механическая сумма определенного количества единиц техники, а сбалансированная система, которая наилучшим образом решает поставленные задачи на конкретном объекте. Вот почему специалисты советуют изначально приглашать в тендеры компании с большим опытом и квалифицированными специалистами, которые способны решать задачи, а не «продавать набор оборудования».

Профессиональные структуры даже предвосхищают требования заказчика. Например, оборудование изначально подбирается таким образом, чтобы обеспечить быстрый монтаж, сэкономить место, учесть индивидуальные требования, а также предусмотреть возможности модернизации и увеличения мощности системы в будущем. Яркий пример профессионального подхода к климатическим решениям – расчет сезонной, а не номинальной энергоэффективности.

И еще одна ошибка, которая часто встречается при проведении тендеров по климатизации – это минимизация стоимости монтажа и монтажных материалов. Но, например, необдуманная экономия на хладагенте (недозаправка мультизональной системы фреоном всего на 10%) может привести к снижению производительности всей системы кондиционирования на 25%.

«Неправильный монтаж может перечеркнуть преимущества даже самого качественного оборудования. Поэтому еще на этапе выбора того или иного поставщика, надо обращать внимание на опыт работы монтажных организаций, квалификацию персонала, наличие и сроки поставки запчастей», – отмечает Владимир Степура.