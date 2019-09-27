По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,984 млн и 38,272 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,20-24,21 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 80,256 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,2100 – 27 888

24,2000 – 20 000

24,2000 – 40 000

24,2000 – 111 111

24,2000 – 50 000

24,2000 – 111 111

24,2000 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2000 – 10 000

24,2000 – 5 000

24,2000 – 10 000

24,2100 – 25 000

24,2100 – 35 000

24,2100 – 15 000

24,2100 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2404 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1908 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.