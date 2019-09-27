Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (41,984 млн и 38,272 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,20-24,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 80,256 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,2100 – 27 888
24,2000 – 20 000
24,2000 – 40 000
24,2000 – 111 111
24,2000 – 50 000
24,2000 – 111 111
24,2000 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,2000 – 10 000
24,2000 – 5 000
24,2000 – 10 000
24,2100 – 25 000
24,2100 – 35 000
24,2100 – 15 000
24,2100 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2404 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1908 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 6422 6
Rozetka готовится остановить бизнесОколо часа назад - 2500 5
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)Вчера, 08:20 - 9798 4
Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговая4 ч. назад - 550 3
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 2212 3
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 26248 2
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 6422 6
Rozetka готовится остановить бизнесОколо часа назад - 2500 5
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 2212 3
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 1903 2
Маск официально представил космический корабль StarshipОколо часа назад - 58
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 566
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1189
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1871
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2612