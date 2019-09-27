В S&P дали прогноз по инфляции в Украине

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings, инфляция в Украине приблизится к среднесрочной цели НБУ в 5%.

Об этом говорится в сообщении агентства.

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“После существенных реформ в 2015 году и получения операционной независимости НБУ добился разумного успеха в сдерживании инфляции. Он также начал постепенно очищать банковскую систему. На фоне тенденции к снижению инфляции НБУ начал смягчать денежно-кредитную политику, дважды снизив ставки в 2019 году. Сейчас ключевая ставка составляет 16,5%, а реальные процентные ставки все еще остаются высокими. С учетом наших ожиданий обесценивания украинской гривны с 2020 года и перехода на внутренние цены, а также по сильному росту заработной платы, мы прогнозируем, что инфляция приблизится, но останется за пределами среднесрочной цели НБУ в 5% +/- 1%”, – говорится в прогнозе.

Кроме того, эксперты считают, что цены на импортируемые энергоносители могут повысить инфляцию более прогнозируемого уровня.