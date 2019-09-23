Как будет происходить отделение Оператора ГТС Украины (инфографика)

Украинское правительство подтвердило эффективность подготовки к отделению Оператора ГТС Украины и окончательно утвердило формат работы будущего Оператора – ISO модель (Independent System Operator).

Об этом сообщила пресс-служба “Укртрансгаза” в Facebook.

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Согласован детальный план действий, где среди главных шагов – прохождение сертификации Оператора, внесение необходимых законодательных изменений и завершение внутренней реорганизации.

С 1 января 2020 года состоится юридическое отделение ООО «Оператор ГТС Украины». В дальнейшем владеть и управлять им будет ПАО «Магистральные газопроводы Украины», подчиненное Министерству финансов Украины.

Избранная модель обеспечивает независимость нового оператора ГТС от Группы Нафтогаз Украины – Naftogaz, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставке.