Глава Нацбанка сообщил о главных препятствиях заключению новой программы с МВФ

По итогам последней встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, которая состоялась 26 сентября, глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, какие «болезненные» вопросы помешали МВФ заключить новую программу о сотрудничестве с Украиной.

Об этом Смолий написал в Twitter.

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«О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум о прекращении давления на реформаторов и сохранении финансовой стабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только», — написал Смолий.

Отметим, что глава Нацбанка имел в виду недавние нападения на семью бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Также Смолий вспомнил ход судебных дел по национализированному ПриватБанку. В частности, суды о признании недействительным соглашения о национализации банка, которые государство ведет с олигархом Игорем Коломойским, а также судебные процессы Приватбанка против бывших владельцев в США, Британии и других странах, в которых банк пытается взыскать с олигарха средства, которые он незаконно вывел.