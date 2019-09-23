АМКУ обязал КГГА вернуть 35 млн грн незаконной госпомощи

Антимонопольный комитет (АМКУ) обязал Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) вернуть незаконную государственную помощь в размере 35 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Коммунальные предприятия (КП) Киева «Спецжилфонд», «Инженерный центр», «Житлоинвестбуд-УКБ» и «Житло-сервис» должны вернуть городу 35 млн грн, которые эти КП с согласия городских властей незаконно оставили себе в качестве «содержания службы заказчика». Средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет.

Речь идет о 2,5% средств, выделенных в рамках утвержденной Киевским городским советом Программы экономического и социального развития на 2018-2020 годы четырем КП в качестве «содержания службы заказчика».

В рамках этой программы «Спецжилфонд» и «Инженерный центр» получили по 270 млн грн, «Житлоинвестбуд-УКБ» – 900 млн грн, «Житло-сервис» – 2 млн грн. Оставляя себе 2,5%, далее они направляли средства подрядным организациям, которые отбираются на конкурсе.

Невыполнение горгосадминистрацией условий закона «О местном самоуправлении» привело к предоставлению незаконной госпомощи КП, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию.

Указанной выше столичной программой предусмотрено строительство и/или реконструкция учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе «Доступное жилье» для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка (в 2019 году ее бюджет определен в 1,4 млрд грн).