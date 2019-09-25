Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)

На прошлой неделе Рада приняла во втором чтении важный законопроект №1059, который отменил неэффективный и коррупционный сбор в строительстве – долевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта с 2021 года. Это может позитивно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство».

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

“Отмена долевого участия – это то, к чему мы стремились долгое время. Последние годы в тесном сотрудничестве со Всемирным Банком, Офисом эффективного регулирования BRDO, Конфедерацией строителей Украины и другими специалистами и экспертами отрасли мы отрабатывали эту инициативу”, – пишет Парцхаладзе.

Согласно закону, в течение 2020 года будет действовать переходный период, в который уплата долевого участия будет осуществляться исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию и исключительно для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.

Как отмечается в сообщении, сегодня местная власть имеет соответствующие полномочия, чтобы контролировать соблюдение пропорции между строительством жилья и важной социальной инфраструктуры в населенных пунктах. Поэтому она обязана прилагать все усилия, чтобы застройщики строили школы и детсады. Ведь именно местная власть выдает им градостроительные условия и ограничения. В первую очередь, именно она должна контролировать, чтобы в том или ином городе строились детские сады и школы параллельно с жилой застройкой. И она не должна разрешать строить жилье, если нет обеспеченности социнфраструктурой. После реформы децентрализации местные бюджеты выросли почти в 6 раз – с 50 млрд грн до 300 млрд грн.