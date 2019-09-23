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НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовых требования

НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовых требования

Национальный банк Украины (НБУ) предъявляет к страховым компаниям три базовых требования – наличие и достаточность собственного капитала, прозрачная структура собственности и соблюдение законодательства о финмониторинге.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с участниками рынка небанковских финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ напомнили, что согласно закону о “сплите” до конца июня 2020 года регулятором страхового рынка останется Нацкомфинуслуг. НБУ станет регулятором рынка с 1 июля 2020 года.

Рожкова заявила, что в переходный период изменений в регулировании не будет и перелицензирования компаний в связи со сменой регулятора также не будет.

Она также напомнила, что Национальный банк будет работать над гармонизацией требований для небанковских финучреждений с нормами европейского законодательства, однако будет делать это постепенно и учитывая предложения рынка.

По материалам РБК-Украина
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