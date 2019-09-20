В Германии оштрафовали Daimler на 870 млн евро

Прокуратура германского города Штутгарт потребовала от автомобильного концерна Daimler AG выплатить штраф в размере 870 млн евро.

Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 24 сентября.

“Прокуратура Штутгарта вынесла Daimler AG штраф размером 870 млн евро из-за халатного отношения к обязанностям по надзору”, – говорится в сообщении.

Сумма штрафа должна в течение полутора месяца поступить в бюджет федеральной земли Баден-Вюртемберг. При этом отмечается, что Daimler отказался от права подать апелляцию.

В прокуратуре добавили, что Daimler, начиная с 2008 года, выпускал сертификаты на автомобили, которые не соответствовали экологическим нормам.