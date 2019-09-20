Нафтогаз сообщил, сколько получил от транзита газа из РФ (инфографика)

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Результат транзита природного газа за 6 месяцев 2019 года увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом говорится в финансовом отчете, передает пресс-служба Нафтогаза.
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Такая ситуация сложилась в основном за счет увеличения ставки на услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости.
“Объем транзита газа по результатам 6 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Одним из главных факторов увеличения объемов транзита является повышенный спрос на природный газ в Европе”, – сообщили в Нафтогазе.
Отмечается также, что чистая прибыль компании за 6 месяцев 2019 года составляет 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше результата 6 месяцев 2018 года.
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