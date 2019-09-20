Стали известны четыре крупнейших предприятия-должника по зарплате в Киеве

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В Киеве крупнейшими должниками по выплате заработной платы являются “Завод Маяк”, “Мостобуд”, ГП “Луганскуголь” и “Укрзализныця”.
Об этом информирует Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве в Facebook.
“Среди крупнейших должников в столице есть такие: ПАО «Завод Маяк» – долг 12 205 182 грн, ПАО «Мостобуд» – долг 7 552 082 грн, Государственное предприятие «Луганскуголь» – долг 5 007 945 грн, ПАО «Укрзализныця» – долг 4 426 453 грн”, – говорится в сообщении.
В ведомстве также советуют перед устройством на работу проверить, не является ли должником предприятие, где планируете работать.
“Каждый желающий может без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам”, – отмечают госисполнители.
Также обращается внимание на то, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается статьей 43 Конституции Украины.
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