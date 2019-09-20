МАУ запустила продажу билетов в Европу по скидке

МАУ запустила продажу билетов по европейским направлениям со скидкой на $15 из аэропортов регионов Украины, среди которых Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск и Черновцы.

Скидка действует на авиарейсы, которые будут осуществляться с 1 ноября до 15 декабря 2019 года.

При вылете из аэропорта столицы рейс будет прямым, с региональных аэропортов – с пересадкой в международном аэропорту “Борисполь”.

Чтобы получить скидку, необходимо активировать специальный промо-код для перелетов в обе стороны. Для этого нужно на сайте МАУ в графе для промо-кода ввести SCMG83BF и забронировать билеты в обе стороны по акционных направлениях. Код будет действовать до 30 октября 2019 года.

Тарифы. Промо-код действительный только для тарифов эконом-класса с багажом Economy Standard или Economy Premium. На билеты эконом-класса без багажа и бизнес-класс скидка не действует.

Акционные направления из киевского и региональных аэропортов:

• Рим

• Милан

• Венеция

• Мадрид

• Берлин

• Франкфурт

• Мюнхен

• Дюссельдорф

• Прага

• Рига

• Стокгольм

• Хельсинки