Старейший в мире туроператор объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришла к выводу о необходимости объявить «о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу».

Об этом сообщают британские СМИ.

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«Заявление о принудительной ликвидации компании сегодня было подано в Высокий суд и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании», – говорится в сообщении.

Питер Фанкхаузер, исполнительный директор Thomas Cook, извинился перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами.

«Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», – сказал он.

В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании сообщило в воскресенье, что все заказы Thomas Cook были отменены.

«Ввиду беспрецедентного количества британских клиентов, в настоящее время находящихся за рубежом, Управление гражданской авиации обеспечило флот самолетов со всего мира, чтобы вернуть пассажиров в Великобританию обратными рейсами», – говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Великобритании.

В нем отмечается, что запущен специальный сайт, на котором клиенты могут найти подробную информацию о таких рейсах.

Данное возвращение, по предварительным оценкам, обойдется правительству примерно в $750 млн, сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

Дела в старейшей в мире туристической компании пошли на спад в связи с высокой конкуренцией на популярных направлениях и большой задолженностью.