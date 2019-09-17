"Мотор Сич" в октябре возобновит рейсы Запорожье-Киев

Авиакомпания “Мотор Сич” 15 октября возобновит регулярные рейсы Запорожье-Киев в связи с завершением ремонта взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Рейсы между Киевом и Одессой будут выполняться с 30 сентября:

Дважды в день по будням и один раз в день по выходным дням.

По будням рейсы из Одессы в Киев будут вылетать в 07.50 и 17.50 из Киева в Одессу в 09.50 и 19.50.

В субботу вылет из Одессы в 08.50, вылет из Киева в 10.50.

В воскресенье вылет из Одессы в 18.30, вылет из Киева в 20.40.

Время в пути – 1 час 20 минут.

“16 октября Авиакомпания Мотор Сич завершит программу полетов из Днепра и возобновит выполнение регулярных рейсов между Запорожьем и Минском”, – добавили в компании.

Рейсы Запорожье – Минск:

Будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Запорожья в 06.45 по будням и в 07.45 по воскресеньям.

Вылет обратного рейса из Минска в 15.00.

Время в пути – 2 часа 15 минут.

Рейсы выполняются совместно с Авиакомпанией «Белавиа».

Дополнительные рейсы:

В пятницу 20 сентября 2019 года Авиакомпания Мотор Сич выполнит дополнительный рейс по маршруту Одесса – Киев. Вылет из Одессы в 17.50, прибытие в Международный Аэропорт Киев ( Жуляны ) в 19.10.

В воскресенье 29 сентября 2019 года будет выполнен дополнительный рейс по маршруту Днепр / аэропорт Днепропетровск – Киев / аэропорт Жуляны. Вылет из Днепра в 17.00, прибытие в Киев в 18.00.

Авиабилеты можно купить на сайте компании .