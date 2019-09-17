"Мотор Сич" в октябре возобновит рейсы Запорожье-Киев

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Авиакомпания “Мотор Сич” 15 октября возобновит регулярные рейсы Запорожье-Киев в связи с завершением ремонта взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Рейсы между Киевом и Одессой будут выполняться с 30 сентября:
“16 октября Авиакомпания Мотор Сич завершит программу полетов из Днепра и возобновит выполнение регулярных рейсов между Запорожьем и Минском”, – добавили в компании.
Рейсы Запорожье – Минск:
Дополнительные рейсы:
Авиабилеты можно купить на сайте компании.
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