Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,908 млн и 35,891 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 25), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,61-24,62 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 61,799 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,6000 – 10 000
24,6100 – 25 000
24,6100 – 77 777
24,6100 – 30 000
24,6100 – 99 000
24,6100 – 30 000
24,6100 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6401 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5743 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцевВчера, 12:46 - 1140 12
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 10355 8
Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - ОржельВчера, 17:22 - 1373 8
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 51540 5
В Государственной судебной администрации чиновники майнили криптовалютуВчера, 16:16 - 896 5
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу годаВчера, 14:00 - 51540 5
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезонаВчера, 16:02 - 10355 8
ПФУ назвал среднюю зарплату в июлеВчера, 17:08 - 4367 1
Депутаты проголосовали за повышение штрафов за неуплату налоговВчера, 20:02 - 2225
Еще одна компания Коломойского выплатит долг по кредитам ПриватБанка - НБУВчера, 16:47 - 2208
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Позавчера, 15:10 - 705
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1242
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1002 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1926 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 858