По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,908 млн и 35,891 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 25), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,61-24,62 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 61,799 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,0000 – 7 77724,6500 – 14 70024,6400 – 5 00024,6200 – 12 50024,6000 – 10 00024,6000 – 10 00024,6000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,6000 – 10 000

24,6100 – 25 000

24,6100 – 77 777

24,6100 – 30 000

24,6100 – 99 000

24,6100 – 30 000

24,6100 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6401 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5743 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.