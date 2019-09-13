В Украине запустили проект 3D-сканирования памятников архитектуры Киева

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В Украине запустили социальную инициативу по 3D-сканированию памятников архитектуры Киева с помощью технологии лазерного сканирования.
Инициатива запущена украинской компанией EverScan и активистами проекта «Карта реновации».
“В Киеве много заброшенных исторических зданий, которые могут исчезнуть с карты города – их заменят новые торговые центры или жилые комплексы. Ежегодно в городе исчезают архитектурные комплексы прошлых веков, на их месте появляются многоэтажные дома или торговые центры. Например, мы уже потеряли «Соцгород» – уникальный коттеджный квартал старой застройки возле станции метро «Черниговская», построенный по образцам архитектуры северной Германии”, – сообщают в компании EverScan.
Специалисты отобрали для проекта значимые архитектурные объекты, которые находятся в зоне риска. Первыми отсканируют:
Компании планируют отсканировать 10 объектов до конца 2019 года.
“Следующий шаг для EverScan – накопление отсканированных объектов и создание полной цифровой карты города с высоким уровнем детализации и интеграцией систем аналитики. Это может стать новым этапом в развитии направления Smart City”, – добавили в компании.
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