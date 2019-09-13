В Украине запустили проект 3D-сканирования памятников архитектуры Киева

В Украине запустили социальную инициативу по 3D-сканированию памятников архитектуры Киева с помощью технологии лазерного сканирования.

Инициатива запущена украинской компанией EverScan и активистами проекта «Карта реновации».

“В Киеве много заброшенных исторических зданий, которые могут исчезнуть с карты города – их заменят новые торговые центры или жилые комплексы. Ежегодно в городе исчезают архитектурные комплексы прошлых веков, на их месте появляются многоэтажные дома или торговые центры. Например, мы уже потеряли «Соцгород» – уникальный коттеджный квартал старой застройки возле станции метро «Черниговская», построенный по образцам архитектуры северной Германии”, – сообщают в компании EverScan.

Специалисты отобрали для проекта значимые архитектурные объекты, которые находятся в зоне риска. Первыми отсканируют:

усадьбу Сикорского, во дворе которой Игорь Сикорский сконструировал первую модель вертолета (ул. Ярославов Вал, 15б),

двухэтажный отселенный дом, построенный в 1902 году по проекту известного киевского архитектора Ипполита Николаева. В начале прошлого века здесь размещалось отделение полиции (ул. Сечевых стрельцов, 91),

правительственную дачу УССР , которая является образцом архитектуры 1930-х. (Проспект Победы, 82б/82г).

Компании планируют отсканировать 10 объектов до конца 2019 года.

“Следующий шаг для EverScan – накопление отсканированных объектов и создание полной цифровой карты города с высоким уровнем детализации и интеграцией систем аналитики. Это может стать новым этапом в развитии направления Smart City”, – добавили в компании.

Справка Finance.ua:

«Карта реновации» – проект, основанный киевскими активистами для создания интерактивной карты заброшенных исторических зданий Киева и отслеживания развития событий вокруг них, а также для привлечения киевлян к сохранению культурного наследия города.