Иностранцы уменьшили инвестиции в госдолг Украины - Нацбанк

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Иностранные инвесторы уменьшили темпы наращивания своих инвестиций в государственные долговые ценные бумаги Украины, из-за чего уменьшился приток валюты в страну. В то же время свои средства они из Украины не выводят.
Об этом сообщили представители монетарного комитета Национального банка во время заседания, посвященного установлению учетной ставки в Украине.
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«Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, они вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более долгие сроки», – сообщили в Нацбанке.
Из-за уменьшения инвестиций иностранцев в государственный долг Украины Нацбанк не стал уменьшать учетную ставку более радикально – на 1%, а уменьшил на 0,5% – до 16,5% годовых.
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