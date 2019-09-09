"Нафтогаз" пополнил бюджет почти на 80 млрд гривен

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“Нафтогаз” за 8 месяцев 2019 года уплатил в государственный бюджет Украины 79,8 миллиарда гривен налогов.
Об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины” в Facebook.
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Группа Нафтогаз за 8 месяцев 2019 года уплатила в госбюджет 79,8 млрд грн налогов.
Это около 16% общих доходов государственного бюджета за этот период.
“Наш вклад в бюджет – почти 16% от всех поступлений и является самым большим показателем как среди государственных, так и среди частных компаний. На мой взгляд, это далеко не единственный, но очень красноречивый ответ на популярный вопрос: “А какую, собственно, ценность создает Нафтогаз для своих акционеров – граждан Украины?” – отметил Андрей Коболев.
Напомним, по результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 137,8 млрд грн
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