Эксперт не исключает, что уже через год-полтора Украину ждет девальвация гривны и падение ВВП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если сценарий Международного валютного фонда о наступлении очередного финансового кризиса через год-полтора осуществится, в Украине будет происходить значительная девальвация национальной валюты и падение ВВП.
Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии УНН.
“Если будет ухудшение мировой конъюнктуры на внешних рынках, деньги МВФ нам не помогут. Если будет, например, мировой финансовый кризис, который тот же МВФ и прогнозирует, в течение года-полутора, а может, и раньше”, – отметил экономист.
По его словам, экономика Украины может рухнуть не только вследствие мирового финансового кризиса, но и всего лишь от падения цен на зерно и металл.
При этом он добавил, что подобная ситуация наблюдалась в 2008-2009, а также в 2014-2015 годах.
“В таком случае возобновятся девальвационные процессы, инфляция, сокращение производства, ВВП”, – подчеркнул эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 2006 11
Renault обещает европейцам бюджетный электрический кроссовер стоимостью 10 тысяч евроПозавчера, 22:03 - 1151 3
Укрзализныця запустила онлайн-заказ вагонов для людей с инвалидностьюПозавчера, 18:35 - 153 2
С 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%Вчера, 17:04 - 178 1
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1642 1
Получателей соцвыплат хотят проверять с помощью специального модуляВчера, 12:08 - 6741
Германия не получила пользы от перехода на "зеленую" энергиюВчера, 07:04 - 2006 11
Названы самые грязные деньги в ЕвропеВчера, 09:13 - 1872
Как меняются цены на жилье в ЕвропеВчера, 14:07 - 1852
Стало известно, сколько украинцев за полгода побывали в Польше - Пограничная службаВчера, 16:19 - 1642 1
Cadillac представил новый седан (фото)Позавчера, 15:11 - 539
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердцеПозавчера, 10:10 - 437 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1453 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 573
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1055