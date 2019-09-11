Эксперт не исключает, что уже через год-полтора Украину ждет девальвация гривны и падение ВВП

Если сценарий Международного валютного фонда о наступлении очередного финансового кризиса через год-полтора осуществится, в Украине будет происходить значительная девальвация национальной валюты и падение ВВП.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии УНН.

“Если будет ухудшение мировой конъюнктуры на внешних рынках, деньги МВФ нам не помогут. Если будет, например, мировой финансовый кризис, который тот же МВФ и прогнозирует, в течение года-полутора, а может, и раньше”, – отметил экономист.

По его словам, экономика Украины может рухнуть не только вследствие мирового финансового кризиса, но и всего лишь от падения цен на зерно и металл.

При этом он добавил, что подобная ситуация наблюдалась в 2008-2009, а также в 2014-2015 годах.

“В таком случае возобновятся девальвационные процессы, инфляция, сокращение производства, ВВП”, – подчеркнул эксперт.