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«Укрбуд» планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве

«Укрбуд» планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве

Корпорация «Укрбуд» в 2019 году планирует сдать в эксплуатацию еще пять жилых комплексов в Киеве. Об этом интервью KV рассказал Олег Майборода, генеральный директор компании «УкрбудДевелопмент» – девелоперской компаниистройкорпорации. По его словам, общее число квартир в планируемых к сдаче ЖК составит около 2,5 тысяч. Еще шесть объектов планируется ввести в первом полугодии следующего года.

- Если, конечно, не будут ставить палки в колеса при вводе в эксплуатацию, как это часто бывает, – подчеркнул Майборода. – Во второй половине лета у нас было снижение темпов на некоторых объектах, но это связано не только с политической ситуацией. Сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять.

Гендиректор «Укрбуд Девелопмент» также отметил, что осенью цены на столичное жилье будут расти, так как продолжается рост себестоимости строительства.

- В последние полгода спрос был сдержанным, волнообразным, поэтому девелоперы и не торопились выравнивать стоимость, чтобы не отпугнуть покупателя. Но вечно так продолжаться не может, и поэтому с активизацией спроса цены подкорректируют, – рассказал Майборода.

Он добавил, что октябрь-январь – это традиционно самый высокий сезон в первичном строительстве. И учитывая, что политические факторы уже не оказывают большого влияния на рынок жилья, девелоперы ожидают, что спрос на первичное жилье вырастет.

- Теперь и президент, и Верховная Рада, и парламент стали людям понятнее, поэтому придерживать деньги до более спокойных времен украинцам больше незачем. Все те, кто откладывал покупку квартиры до тех пор, пока все «не устаканится», этого момента дождались. Глобальных перемен уже не будет, – пояснил представитель «Укрбуд».

По материалам Укрбуд
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