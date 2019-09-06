Осуществлена наиболее успешная продажа нежилого объекта на «Прозорро.Продажи» - КГГА

По результатам успешно проведенного электронного аукциона в “Прозорро.Продажи” цена нежилого дома на ул. Грушевского Михаила, 3 выросла более чем в 50 раз и составила 39,6 млн грн с НДС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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4 сентября по результатам электронного аукциона в ЕТС «Прозорро.Продажи» был заключен договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Грушевского Михаила, 3. Цена во время торгов возросла до 165 тысяч гривен за квадратный метр.

“Департамент коммунальной собственности осуществляет жесткий отбор предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации. Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и не будет потенциально использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформированный перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии, что обеспечивает абсолютную открытость и тщательное изучение каждого объекта», – отметил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

По состоянию на сегодня с начала года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах в ЭТС «Прозорро.Продажи».