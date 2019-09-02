Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией

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Респонденты оценили качество предоставления административных услуг в Украине.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.
Как удовлетворительное – оценили 37% опрошенных. Многие украинцы отмечают улучшение качества предоставления административных услуг:
Среди респондентов, которые непосредственно обращались в органы власти за административным услугами, довольны остались более половины – 51%. Ранее, в 2015 году этот показатель составлял 42%, а еще годом ранее 30%.
Действенные, по мнению украинцев, методы борьбы с коррупцией:
Но повышение зарплаты как метод борьбы с коррупцией поддерживают 11,6% респондентов.
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