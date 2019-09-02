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Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией

Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией

Респонденты оценили качество предоставления административных услуг в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Как удовлетворительное – оценили 37% опрошенных. Многие украинцы отмечают улучшение качества предоставления административных услуг:

  • Хорошую или очень хорошую оценку дали 19% респондентов (в 2015 году менее 14%, в 2014 – лишь 5%).
  • Количество негативных оценок – до 16% (в 2015 году было 32%, а в 2014 – почти 40%).

Среди респондентов, которые непосредственно обращались в органы власти за административным услугами, довольны остались более половины – 51%. Ранее, в 2015 году этот показатель составлял 42%, а еще годом ранее 30%.

Действенные, по мнению украинцев, методы борьбы с коррупцией:

  • 59,2% респондентов – увольнение с работы без права занимать должности в органах власти.
  • 51,1% украинцев – усиление уголовной ответственности чиновников (увеличение срока лишения свободы).

Но повышение зарплаты как метод борьбы с коррупцией поддерживают 11,6% респондентов.

По материалам Finance.UA
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