Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией

Респонденты оценили качество предоставления административных услуг в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

Как удовлетворительное – оценили 37% опрошенных. Многие украинцы отмечают улучшение качества предоставления административных услуг:

Хорошую или очень хорошую оценку дали 19% респондентов (в 2015 году менее 14%, в 2014 – лишь 5%).

Количество негативных оценок – до 16% (в 2015 году было 32%, а в 2014 – почти 40%).

Среди респондентов, которые непосредственно обращались в органы власти за административным услугами, довольны остались более половины – 51%. Ранее, в 2015 году этот показатель составлял 42%, а еще годом ранее 30%.

Действенные, по мнению украинцев, методы борьбы с коррупцией:

59,2% респондентов – увольнение с работы без права занимать должности в органах власти.

51,1% украинцев – усиление уголовной ответственности чиновников (увеличение срока лишения свободы).

Но повышение зарплаты как метод борьбы с коррупцией поддерживают 11,6% респондентов.