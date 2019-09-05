ФГВФЛ сообщил, сколько выплатил за июль кредиторам неплатежеспособных банков

В июле 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 807,38 млн грн, в т.ч. 0,13 млн грн погашено кредиторам 2 очереди, 202,67 млн грн – 3 очереди, 76,83 млн грн – 4 очереди, 5,46 млн грн – 5 очереди, 486,86 млн грн – 7 очереди, 23,12 млн грн – 8 очереди, 12,31 млн грн – 9 очереди.

Об этом сообщается на странице ФГВФЛ.

В том числе в июле на внеочередное удовлетворение требований НБУ было направлено 143,87 млн грн.

Другим обеспеченным кредиторам в течение июля банками погашено требований на общую сумму 106,29 млн грн.

Всего за семь месяцев 2019 года обеспеченным кредиторам погашено требований на общую сумму 1 887,23 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 647,50 млн грн).

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 августа 2019 составляет 39 845,44 млн грн, из которых 10 020,21 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 951,17 млн грн – НБУ).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков направляются средства, полученные от управления и продажи активов этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, Фонд гарантирования вкладов для возврата выведенных активов и/или получения компенсации направляет соответствующие заявления в правоохранительные органы.