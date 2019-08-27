Аргентина ввела контроль за покупкой долларов

На фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой.

Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри. Он был опубликован в воскресенье, 1 сентября.

Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе говорится, что это вызвано необходимостью “более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики”. Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.