Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов

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В Украине по количеству заявлений на IT-специальности лидирует Киевский политехнический институт.
Данные из Единой государственной базы по вопросам образования проанализировал портал DOU.
Согласно исследованию, самые популярные специальности, связанные с IT:
Самые популярные вузы по количеству заявлений на специальности, связанные с IT:
Самые популярные вузы по среднему баллу абитуриентов, которые поступали на специальности, связанные с IT (учитываются как заявления на бюджет, так и на контракт):
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