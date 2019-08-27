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Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов

Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов

В Украине по количеству заявлений на IT-специальности лидирует Киевский политехнический институт.

Данные из Единой государственной базы по вопросам образования проанализировал портал DOU.

Согласно исследованию, самые популярные специальности, связанные с IT:

  • Компьютерные науки – 39 600 заявлений;
  • Инженерия программного обеспечения – 27 300;
  • Компьютерная инженерия – 16 700;
  • Кибербезопасность – 16 300;
  • Информационные системы и технологии – 8200.

Самые популярные вузы по количеству заявлений на специальности, связанные с IT:

  • КПИ – 19 300 заявлений;
  • Львовская политехника – 10 800;
  • КНУ имени Тараса Шевченко – 8200;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 7300;
  • Национальный авиационный университет – 6600.

Самые популярные вузы по среднему баллу абитуриентов, которые поступали на специальности, связанные с IT (учитываются как заявления на бюджет, так и на контракт):

  • Украинский католический университет – 188,9;
  • Киево-Могилянская академия – 175;
  • КНУ имени Тараса Шевченко – 173,7;
  • ЛНУ имени Ивана Франко – 168,3;
  • IT Step University – 167,8.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость обучения в КПИ по специальности “Компьютерные науки” на степень бакалавра – 23 600 грн в год.
  • Стоимость обучения во Львовской политехнике по специальности “Компьютерные науки” на степень бакалавра – 17 500 грн в год.
  • Стоимость обучения в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности “Компьютерные науки” на степень бакалавра – 30 000 грн в год.
  • Стоимость обучения в Харьковском национальном университете радиоэлектроники по специальности “Компьютерные науки” на степень бакалавра – 14 900 грн в год.
  • Стоимость обучения в Харьковском национальном университете радиоэлектроники по специальности “Компьютерные науки” на степень бакалавра – 2200 грн в месяц.
По материалам Finance.UA
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