Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов

В Украине по количеству заявлений на IT-специальности лидирует Киевский политехнический институт.

Данные из Единой государственной базы по вопросам образования проанализировал портал DOU.

Согласно исследованию, самые популярные специальности, связанные с IT:

Компьютерные науки – 39 600 заявлений;

Инженерия программного обеспечения – 27 300;

Компьютерная инженерия – 16 700;

Кибербезопасность – 16 300;

Информационные системы и технологии – 8200.

Самые популярные вузы по количеству заявлений на специальности, связанные с IT:

КПИ – 19 300 заявлений;

– 19 300 заявлений; Львовская политехника – 10 800;

КНУ имени Тараса Шевченко – 8200;

имени Тараса Шевченко – 8200; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 7300;

Национальный авиационный университет – 6600.

Самые популярные вузы по среднему баллу абитуриентов, которые поступали на специальности, связанные с IT (учитываются как заявления на бюджет, так и на контракт):

Украинский католический университет – 188,9;

Киево-Могилянская академия – 175;

КНУ имени Тараса Шевченко – 173,7;

имени Тараса Шевченко – 173,7; ЛНУ имени Ивана Франко – 168,3;

имени Ивана Франко – 168,3; IT Step University – 167,8.

Справка Finance.ua: