ДАБИ сообщили о старте тестирования сервиса "Е-кабинет застройщика" (инфографика)

Госархстройинспекция (ГАСК) вскоре начнет тестировать «Электронный кабинет» – информационно-телекоммуникационную систему градостроительной сферы.

Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Благодаря проекту международной технической помощи «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)» Даби сможет запустить тест уже 2 сентября. Для начала полноценного функционирования вышеуказанные организации будут первыми тестировать систему, чтобы выявить технические недостатки в программе и своевременно их устранить.

Целями сервиса являются:

обеспечение застройщиков качественными админуслугами в строительстве;

быстрое и удобное предоставление разрешительных документов;

Автоматизация в принятии решений по декларациям и разрешениям, что, в свою очередь, поможет уменьшить коррупционные риски между застройщиками и органами контроля ДАБИ.

Справка Finance.ua:

В 2018 году лицензия на строительство при ее самостоятельном оформлении стоила 1921 грн, при оформлении в соответствующей компании – от 2000 до 40000 грн.

Строительно-монтажные работы в Украине за I полугодие 2019 года подорожали на 9,4%.