ДАБИ сообщили о старте тестирования сервиса "Е-кабинет застройщика" (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Госархстройинспекция (ГАСК) вскоре начнет тестировать «Электронный кабинет» – информационно-телекоммуникационную систему градостроительной сферы.
Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Благодаря проекту международной технической помощи «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах (TAPAS)» Даби сможет запустить тест уже 2 сентября. Для начала полноценного функционирования вышеуказанные организации будут первыми тестировать систему, чтобы выявить технические недостатки в программе и своевременно их устранить.
Целями сервиса являются:
Автоматизация в принятии решений по декларациям и разрешениям, что, в свою очередь, поможет уменьшить коррупционные риски между застройщиками и органами контроля ДАБИ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение15 ч. назад - 5441 12
Созданный в Кембридже «порошковый аккумулятор» заряжается за шесть минут20 ч. назад - 1635 6
Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны КитаяВчера, 21:30 - 971 5
Украинского автопроизводителя могут защитить пошлинами на импорт8 ч. назад - 866 4
Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингу6 ч. назад - 459 3
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках9 ч. назад - 5589
Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение15 ч. назад - 5441 12
В Украине - бум жилого строительства: названа причина резкого роста12 ч. назад - 3195 2
Курс наличного доллара9 ч. назад - 3084
Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10Вчера, 23:30 - 3030 3
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиВчера, 11:45 - 12773 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Позавчера, 11:35 - 624 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 674
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1675
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 683