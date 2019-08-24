Киевский фуникулер возобновляет работу

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Сегодня, 29 августа, в 12:00, возобновит свою работу Киевский фуникулер, после ремонтных работ, пишет сайт КГГА.
«29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер», – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП «Киевпастранс».
В частности в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
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