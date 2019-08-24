0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Киевский фуникулер возобновляет работу

Киевский фуникулер возобновляет работу

Сегодня, 29 августа, в 12:00, возобновит свою работу Киевский фуникулер, после ремонтных работ, пишет сайт КГГА.

«29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер», – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП «Киевпастранс».

В частности в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.