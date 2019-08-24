В НБУ рассказали, что влияет на ставки по кредитам

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Выставленная коммерческими банками маржа при кредитовании, что влияет на кредитные ставки, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью изданию Page.
“С точки зрения кредитования и стоимости ресурсов для бизнеса учетная ставка Национального банка не является тем критерием, от которого должны отталкиваться субъекты хозяйствования”, – отметил Смолий.
На уточняющий вопрос о том, что никто не мешает снижать кредитные ставки, глава НБУ заявил: “Здесь не существует прямой связи”.
“Потому что стоимость ресурсов в банковском секторе формируется в зависимости от стоимости строковых средств, стоимости средств на текущих счетах. И средняя стоимость портфелей, как правило, всегда меньше, чем учетная ставка Национального банка. Но маржа, которую закладывают коммерческие банки при кредитовании, учитывает не только стоимость ресурса, но и риски”, – сказал Смолий.
“Сейчас в Верховной Раде есть ряд законопроектов, которые нужно проголосовать для дополнения уже проведенных реформ. Надеемся, что это произойдет после того, как парламент заработает. Для нас и для всего финсектора сегодня важно, чтобы завершилась судебная реформа. Пока не до конца имплементировано законодательство о защите прав кредиторов. Поэтому тот, кто сегодня выдает займы, не может уменьшать маржу из-за высоких рисков, и это влияет на ставки”, – добавил глава Нацбанка.
По его словам, нужно также усиливать защиту прав потребителей финуслуг и одновременно – повышать финансовую грамотность заемщиков, чтобы они были более осведомлены в том, на каких условиях им банки предлагают кредиты.
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