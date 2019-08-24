Сократилось производство украинской свинины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На 2,8% меньше свинины стали производить в Украине за год.
В январе-июле 2019-го произвели 116 тыс. тонн свиного мяса. Это на 2,8% меньше за тот же период прошлого года, о чем стало известно из данных Госстатистики.
17,8 тыс. тонн свинины произвели в июле 2019-го, а это больше, чем за июль 2018. Если сравнивать с нынешним июнем, то свинины в Украине произвели на 9,3% больше.
Обнародовали статистику производства свежей и охлажденной продукции, то есть тушки и полутушки. Считали без продукции из оккупированного Крыма и Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей. Производство свинины становится меньше и из-за эпидемии АЧС в Украине.
Политик Сергей Тригубенко утверждает, что болезнь официально обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней в прошлом году.
“На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. В прошлом году мы увеличили показатели импорта в пять раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. В прошлом году Украина отправила в другие страны только 1600 тонн свинины”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)Вчера, 08:02 - 13379 11
Президент Всемирного банка рассказал, как Украине ускорить экономический ростПозавчера, 21:30 - 1036 7
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)Вчера, 13:59 - 2272 5
Как будет проходить процесс налоговой амнистииВчера, 15:04 - 1227 5
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полицияВчера, 06:00 - 38741 5
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полицияВчера, 06:00 - 38741 5
Что влияет на размер пенсииВчера, 12:04 - 14373 3
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)Вчера, 08:02 - 13379 11
Как будут платить субсидии в октябреВчера, 09:01 - 6488
У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛПВчера, 13:01 - 2790 4
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 282 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 441
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1477
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 516
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1920 2