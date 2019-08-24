Сократилось производство украинской свинины

На 2,8% меньше свинины стали производить в Украине за год.

В январе-июле 2019-го произвели 116 тыс. тонн свиного мяса. Это на 2,8% меньше за тот же период прошлого года, о чем стало известно из данных Госстатистики.

17,8 тыс. тонн свинины произвели в июле 2019-го, а это больше, чем за июль 2018. Если сравнивать с нынешним июнем, то свинины в Украине произвели на 9,3% больше.

Обнародовали статистику производства свежей и охлажденной продукции, то есть тушки и полутушки. Считали без продукции из оккупированного Крыма и Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей. Производство свинины становится меньше и из-за эпидемии АЧС в Украине.

Политик Сергей Тригубенко утверждает, что болезнь официально обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней в прошлом году.

“На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. В прошлом году мы увеличили показатели импорта в пять раз! И думаю, что это еще не предел. Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. В прошлом году Украина отправила в другие страны только 1600 тонн свинины”, – отметил он.