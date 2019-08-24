Telegram сообщил, когда выпустит собственную криптовалюту

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Операторы мессенджера Telegram планируют вскоре выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Планируется, что криптовалюта выйдет в обращение в течение двух ближайших месяцев, хотя в Telegram не афишируют свой замысел.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники среди инвесторов проекта.
Транзакции будут доступны 200-300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет работать децентрализовано и избегать мер государственного контроля.
При этом, сообщает издание, Telegram также рассказал инвесторам, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег по всему миру.
Ранее Telegram заявил, что выпустит Gram до 31 октября 2019 года. Если этого не произойдет, операторы мессенджера пообещали вернуть инвесторам деньги. Таким образом, сейчас компания может успеть выпустить собственную криптовалюту даже раньше указанного срока.
Также сообщалось, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), а Gram станет криптовалютой, которую будут использовать участники TON.
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