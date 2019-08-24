Финансовое развитие или подковерные разборки? Почему из Украины выживают международных экспертов

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В Украине предпочитают политические войны вместо развития и прогресса в пользу государства.
Международный банкир Торстен Пауль прокомментировал свое увольнение с должности главы Наблюдательного совета государственного Укрексимбанка. Эксперт в интервью delo.ua отметил, что в Украине не используют опыт международных специалистов. Вместо этого уделяют внимание так называемым разборкам, а членство в наблюдательных советах государственных финучреждений остаются политизированным.
«Если бы энергию, с которой здесь все обвиняют друг друга перенаправили на развитие, Украина могла бы сделать большой шаг в плане развития», – резюмировал банкир.
По словам Пауля, в Украине защита от публичных обвинений занимает около 30-40% деловой активности. За рубежом такая деятельность составляет лишь 5% времени.
Сам Пауль отметил, что не планирует обжаловать решение Национального банка и добавил, что выполнит все возложенные на него Кабмином обязательства и после этого вероятно уедет из Украины.
«Я понял, что мои знания и опыт здесь не нужны. Кому стратегически важно, чтобы на этой должности был не я », – отметил Торстен Пауль после своего исключения из должности председателя Наблюдательного совета Укрэксимбанка в интервью delo.ua
8 июля Кабмин утвердил Торстена Пауля в должности. В Правительстве отметили, что он имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками. Пауль работал в Volksbank и Deutsche Bank, а с 2017 года был председателем совета директоров казахского Bank RBK.
Однако, уже 26 августа Нацбанк отклонил кандидатуры Пауля.
Заметим, что до 2018 году в Наблюдательные советы государственных банков Украины входили только представители Верховной Рады, Президента и Кабмина.
Фактически государственные финучреждения обслуживали интересы бизнеса приближенного к политикам. С 2018 года эта тенденция изменилась и в Наблюдательные советы Укрексимбанка и Ощадбанка должны были входить шесть независимых директоров.
Сейчас Нацбанк отклонил кандидатуры 5 из 9 назначенных членов Ощадбанка. В финучреждении в таких кадровых назначениях видят «беспрецедентные вызовы реформе корпоративного управления».
Торстен Пауль работал в Volksbank и Deutsche Bank, а с 2017 года был председателем совета директоров казахского Bank RBK. 8 июля после его назначения на должность в правительстве отметили, что он имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками.
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