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Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) и Министерство финансов Украины подписали соглашение о выделении 200 млн долларов на реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, Украина нуждается в таких проектах, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли.

“Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора”, – сказала министр.

По материалам РБК-Украина
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