Раздельная сортировка мусора в отелях будет обязательной

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Устройство современных систем раздельной сортировки мусора станет обязательным с 1 октября 2019 года при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметили в пресс-службе, такая норма содержится в новых изменениях в государственные строительные нормы.
Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц необходимо предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также очистки системы от мусора и пылеуборки. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м.
Раньше в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.
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