В США компанию Johnson&Johnson оштрафовали на полмиллиарда долларов

В штате Оклахома судья Тэд Бокман признал компанию Johnson&Johnson и ее структуры ответственными за разжигание опиоидного кризиса в регионе и обязал ее заплатить за это $572 млн.

Юристы штата считают, что с 2000 года в Оклахоме около 6000 человек погибли от передозировки опиоидов. В суде прокурор штата Майк Хантер заявил, что с 2007 до 2017 года от этого погибли 4563 человека. Власти Оклахомы обвиняют фармацевтические компании в том, что кризису способствовала их агрессивная и вводящая в заблуждение реклама, в которой утверждалось, что опиоиды эффективны при хронических болях, и приуменьшалась их способность вызывать привыкание.

Ранее в 2019 году власти Оклахомы пришли к досудебным соглашениям по таким же разбирательствам с еще двумя фармацевтическими компаниями. Производитель обезболивающего препарата оксиконтин (OxyContin) Purdue Pharma согласился выплатить $270 млн, а израильская Teva Pharmaceutical Industries – $85 млн.

Purdue Pharma, принадлежащая семье миллиардеров Саклеров, начала продвигать оксиконтин в 1990-х как обезболивающее. Johnson&Johnson быстро оценила потенциал такого рода лекарств. Ее фармацевтическое подразделение Janssen было основано изобретателем наркотического препарата фентанил Паулем Янссеном. С появлением на рынке оксиконтина компания начала активно расширять рынок фентанила, заявляя, что риск привыкания очень низок.