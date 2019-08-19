Совет финстабильности предупредил об угрозах из-за пиковых выплат в 2019-2021

Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу.

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2018 по июль 2019 года.

Как отмечается в отчете, в случае ограниченных возможностей привлекать средства на международных рынках капитала будет возникать угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию государственного долга.

Поэтому правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость, отмечается в отчете. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины (дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП, государственный и гарантированный государством долг – 60% ВВП, объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета).

“Дальнейшее сотрудничество с МВФ является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров (ЕС, Всемирного банка, других) и увеличения доступа к международному рынку капитала”, говорится в документе.