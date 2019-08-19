Facebook предоставит управление информацией о себе на сторонних ресурсах

Соцсеть Facebook объявила о внедрении новой функции, которая позволит пользователю управлять той информацией о себе, которую Facebook предоставляет программам и другим сайтам.

Об этом написала компания в своем официальном блоге.

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«Off-Facebook Activity позволяет увидеть перечень приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию из вашего аккаунта, если вы считаете нужным», – пишет компания.

Цель этой функции – повысить уровень прозрачности и контроля за своими данными в Facebook, отметили в компании. Недавно с этой же целью было обновлено управление выбором таргетированной рекламы.

В ближайшее время функция начнет работать в Ирландии, Южной Кореи и Испании, а в последующие несколько месяцев она будет внедрена в других странах.