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Разделение и продажа "Укрзализныци" уничтожат логистику Украины - Омелян

Разделение и продажа "Укрзализныци" уничтожат логистику Украины - Омелян

Владимир Омелян считает провальной идею советника президента Олега Устенко о распределении и продаже “Укрзализныци”.

Об этом министр инфраструктуры написал в своем Facebook.

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“Я насторожился, но публично всех успокаивал, что речь идет о сбалансированном подходе и никто «завтра» ее продавать не будет, потому что в нынешнем состоянии ее стоимость существенно ниже возможной. Ну, и «мелочь» – у УЗ статус стратегической и запрещенной для приватизации законом”, – заявил Омелян.

Он также отметил, что Укрзализныця – это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП, потенциально самая большая и лучшая государственная компания Украины, которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком.

По его мнению, единственный путь развития – это глубинная реформа. По словам Емельяна, изменения должны заключаться в лишении политического влияния на деятельность компании. УЗ также нужно 2 года на подготовку к IPO и выход на рынки перевозок соседних государств, после которого возможна продажа части акций стратегическому инвестору.

“Это амбициозно, но возможно”, – заявляет министр.

По материалам Finance.UA
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