Бюджет потерял более 48 млн гривен от проекта «Электронная столица»

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Аудит деятельности Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА выявил нарушения на общую сумму почти 254 млн гривен.
Результаты обнародовал Департамент внутреннего финансового контроля КГГА.
Проверка касалась выполнения мероприятий городской программы «Электронная столица» за 2015-2017 годы, на которую из бюджета было выделено 703 млн гривен.
Почти треть этих средств было использовано неэффективно. В частности, нарушения привели к потерям на сумму 48 млн гривен.
Предприятие ГИВЦ, которое, в частности, сейчас является оператором электронного билета, на протяжении трех лет получило из бюджета 106 млн гривен. Из них из-за финансовых нарушений было потеряно 71 млн гривен.
В аудите указано, что за эти три года не был запущен ни один продукт, который разрабатывался ГИВЦ.
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