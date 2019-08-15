Бюджет потерял более 48 млн гривен от проекта «Электронная столица»

Аудит деятельности Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА выявил нарушения на общую сумму почти 254 млн гривен.

Результаты обнародовал Департамент внутреннего финансового контроля КГГА.

Проверка касалась выполнения мероприятий городской программы «Электронная столица» за 2015-2017 годы, на которую из бюджета было выделено 703 млн гривен.

Почти треть этих средств было использовано неэффективно. В частности, нарушения привели к потерям на сумму 48 млн гривен.

Предприятие ГИВЦ, которое, в частности, сейчас является оператором электронного билета, на протяжении трех лет получило из бюджета 106 млн гривен. Из них из-за финансовых нарушений было потеряно 71 млн гривен.

В аудите указано, что за эти три года не был запущен ни один продукт, который разрабатывался ГИВЦ.