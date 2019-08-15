Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличными

Альфа-Банк Украина поздравляет всех с наступающим Днем Независимости Украины и дарит выгодные акционные предложения, которые будут действовать целых три дня. С 21 по 23 августа при оформлении продуктов в отделениях Альфа-Банка в подарок – скидка на кредит наличными, дополнительный кэшбэк в Cash’U CLUB и многое другое.

В период с 21 по 23 августа 2019 года клиентов ждут специальные акционные условия обслуживания и привлекательные предложения, а именно:

– возможность оформить кредит наличными со скидкой до 30%;

– бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black;

– скидка 50% на годовое обслуживание при оформлении пакета услуг Platinum Black Plus. Клиент получает премиальную карту класса Platinum с кэшбэком до 20%, привилегиями – аэропортовые сервисы Fastline и Lounge от MasterCard в зоне международных вылетов и прилетов, «Консьерж-сервис» 24/7 по всему миру, бесплатное снятие наличных во всех банкоматах мира и т.д., – всего за 600 грн в год;

– кэшбэк в размере 50 бонусов Сash’U при оформлении депозита сроком на 3 месяца в любой валюте (гривна, доллар или евро) на сумму от 20 000 грн или 1500 долларов/евро.

– кэшбэк в размере 50 бонусов Сash’U при оформлении кредитной карты «Максимум» или «Максимум наличные».

Также все желающие могут принять участие в конкурсах с розыгрышем крутых призов, которые будут размещены на страницах Альфа-Банка Украина в социальных сетях Facebook и Instagram . Следите за новостями.

С праздником!