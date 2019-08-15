Ремонт международной трассы Киев-Харьков показали на фото

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На Полтавщине ремонтируют важное международное шоссе Киев-Харьков.
Об этом говорится в сообщении регионального “Укравтодора” в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время дорожники обустраивают разделительную полосу. Здесь разрабатывают грунт, укладывают щебень и устраивают асфальт.
Подрядчик работает на отрезке трассы 170-185 км в Лубенском районе. Автомобилистам следует учитывать ремонтные работы, планируя поездку в этом направлении.
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