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Ремонт международной трассы Киев-Харьков показали на фото

Ремонт международной трассы Киев-Харьков показали на фото

На Полтавщине ремонтируют важное международное шоссе Киев-Харьков.

Об этом говорится в сообщении регионального “Укравтодора” в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время дорожники обустраивают разделительную полосу. Здесь разрабатывают грунт, укладывают щебень и устраивают асфальт.

Подрядчик работает на отрезке трассы 170-185 км в Лубенском районе. Автомобилистам следует учитывать ремонтные работы, планируя поездку в этом направлении.

По материалам Finance.UA
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