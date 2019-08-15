Ремонт международной трассы Киев-Харьков показали на фото

На Полтавщине ремонтируют важное международное шоссе Киев-Харьков.

Об этом говорится в сообщении регионального “Укравтодора” в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время дорожники обустраивают разделительную полосу. Здесь разрабатывают грунт, укладывают щебень и устраивают асфальт.

Подрядчик работает на отрезке трассы 170-185 км в Лубенском районе. Автомобилистам следует учитывать ремонтные работы, планируя поездку в этом направлении.